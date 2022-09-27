В Германии уволили руководителя энергетической компании, который был «наблюдателем» за псевдореферендумами

В Германии уволили с работы руководителя энергетической компании EWF Штефана Шаллера, который по приглашению России был «наблюдателем» за псевдореферендумами в Украине.

Об этом сообщает «Польское Радио».

Такое решение принял наблюдательный совет компании.

Шаллер признался, что уехал в Украину из «частных побуждений». Он подчеркнул, что воспользовался своим правом на отпуск для того, чтобы получить «полную картину» ситуации в Запорожской области. Он должен был сообщить российским СМИ, что референдум был «прекрасно организован» и что местное население «излучало энтузиазм».

Согласно выводам радиостанции Hessischer Rundfunk, Шаллер также снимался в пропагандистских фотографиях, которые унижают достоинство украинцев и имеют целью легитимизировать агрессивную политику Кремля.

«Руководитель EWF вошел в фазу настаивания на аргументах, которые наносят нам непоправимый имиджевой ущерб. Его поведение несовместимо с философией компании, которая обеспечивает энергией более 90 000 домохозяйств», — заявил председатель наблюдательного совета EWF Юрген ван дер Хорст.

Напомним, на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.