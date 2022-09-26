На обеих нитках газопровода «Северный поток-1» якобы обнаружили неполадки – те же, которые нашли в «Потоке-2»

На обеих нитках российского газопровода «Северный поток-1» в понедельник вечером якобы обнаружили падение давления - это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на «Северном потоке-2».

Как сообщает «Европейская правда», об этом российским СМИ сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления «Северного потока-1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», - заявил оператор магистрали.

Напомним, Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заверил, что ЕС «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению.