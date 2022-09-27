Украина представила послам 30 стран проект спецтрибунала для рф

Украина представила послам 30 стран-партнеров проект специального трибунала для наказания России за преступление агрессии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 сентября.

Зеленский сказал, что в Офисе президента сегодня состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие – послам 30 государств был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

«Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен именно специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь – трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе», – заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в ООН важность предоставления Украине необходимого оружия и привлечения россии к ответственности во избежание дальнейших зверств.