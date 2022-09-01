Гуманитарный штаб нардепа Гайду раздаст полторы тонны помощи николаевцам и военным

Крупы, консервы, средства гигиены, бытовая химия - около полутора тонн гуманитарной помощи привезли недавно в Николаев волонтеры из Киевщины. Расфасуют и раздадут помощь волонтеры гуманитарного штаба Александра Гайду.

Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook.

- В целом с начала полномасштабной войны наша небольшая, но мощная команда гуманитарного штаба получила и разгрузила более полусотни автомобилей с гуманитарными грузами и раздала несколько тысяч гуманитарных пакетов в Николаеве и области. Все это стало возможным благодаря нашим друзьям из Украины и других государств, постоянно помогающих Николаеву, - говорит Александр Гайду.

По словам руководителя благотворительного фонда «Покров Пресвятой Богородицы» (Киевская область) Ярослава Кремца, помогать николаевцам он с коллегами планирует и дальше. Ведь цель у всех украинцев сейчас одна – совместное движение к Победе. Из полученной партии помощи волонтеры сформируют ориентировочно 500 продуктовых наборов, которые раздадут наиболее нуждающимся - николаевцам, переселенцам, военным.

- Николаев – сильный город. А его жители обязательно отблагодарят всех, кто помогает, и будут ждать гостей в нашем прекрасном городе после победы, - добавил Александр Гайду.

Напомним, ранее Александр Гайду передал военным моторную лодку для эвакуации.