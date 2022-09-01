Казахстан будет выдавать рф граждан, которые прячутся от мобилизации

Глава МВД Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан будет выдавать россии разыскиваемых граждан за уклонение от мобилизации, если их объявят в розыск.

Об этом сообщает Vlast.kz.

«Это уголовное преступление. Сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача, в рамках Минской конвенции и в рамках предоставления правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами. Если военкоматы будут искать – это не является правовым основанием для их выдачи», - сказал Ахметжанов.

По его словам, в случае, если российская сторона будет объявлять своих граждан в розыск в рамках возбужденных уголовных дел, Казахстан будет «устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в РФ».

Министр добавил, что всего за девять месяцев в Казахстан прибыло 1,7 миллиона граждан россии, в 2018-2019 годах приезжало около 3 миллиона человек.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в Москве силовики избили и изнасиловали гантелью активиста Артема Камардина, который был участником поэтической акции против мобилизации.