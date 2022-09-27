Президент Зеленский назначил посла при Мальтийском ордене и уволил послов в Нидерландах и Швейцарии

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах и Швейцарии, назначив нового посла при Мальтийском ордене.

Соответствующие Указы размещены на сайте Главы государства.

Послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты стал Андрей Юраш. Он также является послом Украины в Ватикане. Юраш будет занимать обе должности.

Кроме того, Зеленский уволил Максима Кононенко с должности посла в Нидерландах и с должности постоянного представителя при Организации по запрещению химического оружия. Он возглавлял украинское представительство с 2021 года.

Артема Рыбченко уволили с должности посла в Швейцарии и Лихтенштейне. Он занимал должность с 2018 года.

В августе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что предлагает назначить на должность посла в Швейцарии эксгенпрокурор Ирину Венедиктову. Пока соответствующего указа по назначению на сайте ОП нет.