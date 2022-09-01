Патриарх РПЦ поддержал мобилизацию в россии

Патриарх РПЦ Кирилл в своей проповеди поддержал объявленную в россии мобилизацию, потому что это поможет «примирить» Украину и россию.

Его речь публикуют росСМИ.

- Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества, и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви, - заявил Кирилл.

Он также убежден в том, что «примирение» в понимании РПЦ не должно идти по пути «опасных компромиссов».

Напомним, ранее патриарх РПЦ Кирилл заявил, что вторгшиеся в Украину российские кафиры «защищают россию на поле боя» . В августе Украина ввела против него санкции .