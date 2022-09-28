Зеленский заявил, что после признания рф результатов псевдореферендумов ему больше не о чем будет говорить с путиным

Есть только один путь, чтобы остановить россию – полная ее изоляция, исключение из Совбеза ООН, новые и жесткие глобальные санкции.

Об этом в своем видеовыступлении на заседании Совбеза заявил президент Владимир Зеленский.

Он призвал ООН действовать уже сейчас, потому что «это только вопрос времени, когда она (россия – ред.) разрушит и этот последний международный институт».

Зеленский назвал пять примеров нарушения россией международного права и Устава ООН.

Первое – россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской атомной станции и прекращению любых враждебных действий против любых атомных объектов Украины.

Второе – ядерный шантаж, который использует рф. Это, по словам президента, доказывает, что россия не имеет права владеть ядерным оружием.

Третье – объявление в россии мобилизации. Причем, по словам Зеленского, россия сознательно фокусирует мобилизацию на коренных народах территорий, которые она контролирует.

- Это откровенно геноцидная политика! – отметил он.

Четвертый пункт – проведение под дулами автоматов «референдумов» на оккупированной территории Украины.

Пятое – аннексия захваченных территорий. Наиболее грубое нарушение Устава ООН, отметил Зеленский.

- Есть только один путь, чтобы все это остановить. Первое – полная изоляция России в ответ на все то, что она делает. Не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир за шаг от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами, – сказал президент.

Он подчеркнул, что россия должна быть исключена из всех международных организаций. Также нужны новые и жесткие глобальные санкции против рф. Украина должна получить всю необходимую оборонную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл. Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности.

- Признание россией этих псевдореферендумов как нормальных, реализация так называемого «крымского сценария» и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом россии не о чем говорить. Аннексия – это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, миссия ООН до сих пор не получила доступа к местам содержания россией украинских военнопленных, в то время как беспрепятственно посещала места интернирования российских пленных в Украине.