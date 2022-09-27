Компания Meta обнаружила сеть фейковых российских СМИ в Европе – они распространяли кремлевские нарративы о войне

Россия создала фейковые сайты по всей Европе, на которых тиражировала пропагандистские новости и распространяла нарративы кремля.

Об этом сообщает Politico.

Речь идет о более 60 фейковых сайтах, которые активно рекламировались в соцсетях и распространяли кремлевские нарративы о войне в Украине.

К примеру, немецкое издание Der Spiegel якобы написало о дефиците природного газа, британское The Guardian о сомнениях вокруг военных преступлений россии в Украине, а итальянское информагентство Ansa, казалось бы, критиковало хранение зерна в Киеве.

Все эти «новости» оказались фейком, говорится в отчете Meta, и являются частью российской кампании в ЕС и Британии.

Эта кампания, продолжавшаяся с апреля по сентябрь, является самой большой попыткой продвигать интересы россии в соцсетях с начала полномасштабной войны в Украине.

Злоумышленники копировали адреса авторитетных медиа, чтобы размещать там фейковые новости, а затем продвигали их с помощью рекламы в социальных сетях.

В начале кампании усилия были направлены равномерно на всю Европу, но с течением времени фокус сместился в Германию, говорится в статье. К счастью, эти сообщения почти не получали взаимодействий с реальными пользователями.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения киберполиция идентифицировала более 13 тысяч российских военнослужащих, совершавших военные преступления.