Президент Зеленский поздравил Мелони с победой на выборах в Италии

Президент Владимир Зеленский во вторник поздравил лидера правой партии «Братья Италии» Джорджу Мелони с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье.

Об этом глава государства написал в Twitter.

Президент также подчеркнул ценность поддержки Италии в борьбе Украины с россией.

«Поздравляем Джорджу Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством», - говорится в заметке.

Напомним, первые за столетие осенние общенациональные выборы в Италии были вызваны межпартийной борьбой, которая в июле привела к свержению правительства премьер-министра Марио Драги.