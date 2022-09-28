В Литве пообещали помочь обеспечить 25 тысяч украинских военнослужащих зимней экипировкой

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что его страна поможет обеспечить 25 тысяч украинских военных зимней экипировкой.

Как сообщает Delfi, об этом Анушаускас сказал во время презентации ситуации с безопасностью страны в Сейме.

«В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро (около 2 миллионов евро), то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой», - сказал Анушаускас.

По словам министра, «антизападная риторика (Владимира) Путина с ядерными угрозами», что сопровождала решение о мобилизации, является попыткой удержать страны Запада от поддержки Украины.

При этом, Анушаускас заверил, что поддержка Литвы останется существенной.

«В настоящее время поддержка Литвы вооружениями и другой военной техникой составляет около 209 миллионов евро. Поддержка Литвы Украине продолжается, она действительно значительная, подчеркну только, что это не соревнование между странами по поводу поддержки, мы даем то, что можем дать, Украина просит то, что ей нужно», - сказал министр.

Напомним, ранее Литва привела Силы быстрого реагирования в состояние повышенной готовности.