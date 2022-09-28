Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации в граничащих с россией районах

Правительство Латвии с 28 сентября из-за объявленной в россии мобилизации вводит режим чрезвычайной ситуации в граничащих с Псковской областью районах, а также в аэропортах, морских портах, пунктах пересечения границы и на железной дороге.

Об этом говорится на сайте правительства Латвии.

Чрезвычайное положение на латвийско-российской границе будет действовать три месяца.

«В настоящее время ситуация на границе между Латвией и Россией стабильная, спокойная и находится под строгим контролем. Однако с объявленной в России мобилизацией количество граждан РФ, желающих покинуть свою страну, значительно увеличилось. Таким образом, существует риск быстрого роста числа нелегальных мигрантов и на латвийско-российской границе. Цель экстренных мероприятий – упреждающая подготовка к нему», – говорится в сообщении.

Правительство Латвии также приняло решение о закрытии погранперехода «Педедзе» для сокращения потока граждан из россии и поручило усилить пограничный надзор и пограничный контроль.

Как известно, с 19 сентября Латвия, а также Литва, Польша и Эстония ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы в любых странах Евросоюза. После объявленной 21 сентября владимиром путиным «частичной» мобилизации глава МИД страны Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам россии, желающим избежать призыва, или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. Он объяснил это «соображениями безопасности».

Кроме того, Сейм Латвии утвердил поправки к иммиграционному закону, ужесточающие условия продления видов на жительство для граждан рф, а также вводящие фактический запрет на получение долгосрочных рабочих виз.