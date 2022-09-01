МИД требует более жестких санкций для россии и больше оружия для Украины в качестве ответа на «референдумы»

Ответом на пропагандистское действо россии под названием «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины должно стать ужесточение санкций против россии и увеличение военной помощи Украине.

«Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против россии, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности оказать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, противовоздушные и противовоздушные средства», – говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении, 23-27 сентября российская федерация организовала пропагандистское действо под названием «референдумы» на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

«Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением россии в ходе ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства россии. Этот спектакль не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия россии и считают их ничтожными», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности.

«Как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории» , - отметили в МИДе.