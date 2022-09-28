Посольство США из-за объявленной путиным мобилизации призвало своих граждан немедленно покинуть рф

Американское посольство в москве призвало своих граждан не посещать рф, а тех, кто сейчас пребывает в стране-агресоре, немедленно ее покинуть.

Об этом информирует официальный сайт ведомства.

«Граждане США не должны ездить в рф, а те, кто проживает или путешествует в рф, должны немедленно покинуть рф, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», - говорится в сообщении.

По информации посольства США, после того, как российское правительство объявило мобилизацию для войны в Украине, российская сторона может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из рф и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу.

В посольстве также подчеркнули, что варианты коммерческих рейсов в рф в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Поэтому гражданам США стоит воспользоваться сухопутными маршрутами.