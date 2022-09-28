Президент Зеленский заявил, что о победе над россией можно будет говорить тогда, когда Украина вернет все свои территории

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои оккупированные территории и только тогда можно будет говорить об окончании войны.

Об этом шла речь во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, сообщает пресс-служба Главы государства.

- Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли, - уверен Зеленский.

Президент отметил, что Украина, к сожалению, не может вернуть своих погибших граждан, но способна восстановить справедливость, которая начинается с возвращения своей земли.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что после признания РФ результатов псевдореферендумов ему больше не будет о чем говорить с Путиным .