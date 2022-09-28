Таких угроз будет еще много: Зеленский на фоне ядерного шантажа рф вновь напомнил о перезагрузке международных институтов

Владимир Зеленский убежден, что война россии против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институтов, которые должны реагировать быстрее, желательно – превентивно, а не ждать плохого результата.

Об этом шла речь во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, сообщает пресс-служба Главы государства.

Также, по его мнению, можно верить или не верить в угрозы россии относительно применения ядерного оружия, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.

– Потому что таких угроз будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией», – сказал Владимир Зеленский.

Президент убежден, что Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на территории нашей страны агрессор нарушал права человека, пытал, насиловал, захватывал атомную электростанцию, угрожал ядерным оружием и т.д. Поэтому, как отметил Глава государства, Международная рабочая группа во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном наработала рекомендации по гарантиям безопасности для нашей страны.

– Мы направили их мировым лидерам и хотели бы их применить. Важно, чтобы оказавшиеся в опасности страны за короткое время могли получить и оружие, и санкции против агрессора, и финансовую помощь, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Во вторник, 13 сентября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по «Киевскому договору по безопасности» для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов.