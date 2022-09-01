«Оставьте эту идею!»: Шольц предостерег путина от применения ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского президента владимира путина воздержаться от применения ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung, сообщает ЭП.

– Кто знает? Однако, как и президент США Джо Байден, я хочу четко сказать россии: оставьте эту идею! – сказал он, отвечая на вопрос о возможности применения россией ядерного оружия.

В интервью Шольц также назвал частичную мобилизацию российских вооруженных сил «актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины», что вызвало значительное волнение в россии.

– Путин добавляет ошибки к ошибкам, – сказал канцлер.

– Владимир Путин мог бы немедленно прекратить эту войну, выведя свои войска, а затем вступив в переговоры с Киевом, – отметил Шольц.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента россии владимира путина вывести войска и предупредил, что какие-либо дальнейшие шаги россии по наступлению на украинские территории не останутся без ответа.