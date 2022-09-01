Лукашенко посетил Абхазию – Президент Грузии обвинила его в нарушении международного права

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии.

Информация о визите Лукашенко появилась на сайте так называемого президента непризнанной Абхазии Аслана Бжании.

Сообщается, что встреча состоялась «на государственной даче в Пицунде».

Лукашенко заявил, что обсуждал проблемы Абхазии «с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным».

- Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать, - сказал он.

В августе Бжания заявил, что Абхазия готова стать участником так называемого Союзного государства россии и Беларуси - при том, что Беларусь не признает Абхазию.

Лукашенко еще в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.

Из-за визита Лукашенко посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в Министерство иностранных дел Грузии.

МИД выразил дипломату «крайнюю озабоченность» и потребовал дополнительных разъяснений от белорусской стороны.

«Встреча касалась визита президента республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с представителями оккупационного режима», - говорится в заявлении МИД Грузии.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила белорусского лидера Александра Лукашенко в нарушении международного права и двусторонних отношений.

Справка

Абхазия – историко-географический регион на Южном Кавказе. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной Республики Абхазия при военной поддержке россии. Большинство стран признают Абхазию автономной республикой в составе Грузии.