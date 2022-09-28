Азербайджан и Армения снова обменялись обвинениями в обстрелах, есть пострадавшие

Министерства обороны Армении и Азербайджана в среду вновь заявили об обстрелах со стороны друг друга, в результате чего ранены и погибший.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-релиз армянского и азербайджанского оборонных ведомств.

По утверждению Еревана, с 18:00 по местному времени «подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного оружия».

Позже в Минобороны Армении добавили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась.

«В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть три жертвы», - говорится в сообщении .

В свою очередь Баку обвинило Ереван в нарушении договоренности о прекращении огня.

«28 сентября примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения Азербайджанской Армии в направлении Алагеллар Кяльбаджарского района», - отметило азербайджанское Минобороны.

В результате, по данным Азербайджана, ранение получил один военнослужащий.

«Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно нагнетает обстановку», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошло два масштабных обострения. Первое привело к передаче Ереваном контроля за стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Другое – обстрелы приграничных территорий – как отмечает ЕП, привело к усилению роли США в регионе .