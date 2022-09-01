кремль решил не спешить с "присоединением" оккупированных территорий Украины, – росСМИ

В кремле решили не спешить с официальным « присоединением » оккупированных территорий Украины и полным закрытием границ – такое решение было принято, чтобы не слить россиян, недовольных мобилизацией.

Об этом пишет « Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, сообщает «Украинская правда».

По словам собеседников издания, в кремле решили " не торопить события " , поскольку " пиар-эффект от этого будет почти нулевой " на фоне мобилизации.

По словам источников, « все и так будет присоединено, только без спешки » , а пока кремль еще не смог убедить россиян, что эти территории в принципе нужны россии.

При этом один из собеседников « Медузы » , близких к кремлю, предположил, что промедление с официальным « присоединением » территорий может быть вызвано тем, что российские власти хотят « оставить промежуток » для проведения переговоров по Украине с западными странами.

По словам источника, Путин считает, что с президентом Украины Владимиром Зеленским говорить не о чем, поскольку он якобы управляется с Запада:

« (В кремле – ред.) могут предложить оставить за Россией Крым, территории « ДНР » и « ЛНР » в фактических границах. Херсонская и Запорожская области могут стать признанными россией « государствами » , на территории которых стоят российские войска. Это приемлемый (для российской власти – ред.) сценарий » .

Несмотря на это, по данным « Медузы » , российские системные партии, в частности « единая россия » , уже готовятся к открытию отделений на аннексированных территориях.

Также, по словам источников, российские власти рассматривают возможность отправить в отставку так называемых глав «ДНР » Дениса Пушилина и «ЛНР » Леонида Пасечника. Пособники кафиров могут стать сенаторами, а их должности перейдут к российским чиновникам.

Сообщается, что на этой замене настаивает первый заместитель главы ОП, курирующий Донбасс Сергей Кириенко.

В то же время, издание подчеркивает, что главной проблемой для кремля сейчас остается недовольство россиян мобилизацией. Сообщается, что по заказу кремля уже провели по этой теме закрытый соцопрос, и его результаты властям не понравились.

Также отмечается, что кремль, похоже, скорректировал свои планы по введению полного запрета на выезд из России мужчин мобилизационного возраста. По словам собеседников, сейчас выезжает огромное количество людей, а закрыть границы очень сложно, поскольку нет такого количества лишних силовиков.

Как известно, 28 сентября оккупационные администрации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей отчитались об окончательных итогах « референдумов о присоединении к России » .

Пособники кафиров нарисовали очень высокую явку (от 76,8%) и очень высокий процент голосов « за » (от 87% до 98,4%) и сразу же обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о принятии захваченных регионов в состав России.

Согласно российскому законодательству, для этого предусмотрена следующая процедура: