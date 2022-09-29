В Кабмине рассказали о готовности Украины к отопительному сезону

Готовность Украины к началу прохождения отопительного сезона составляет 88%.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Благодарен областям за уровень подготовки, который на сегодняшний день составляет уже более 88%. Правительство, со своей стороны, продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас есть почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля», – рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что ключевая задача на ближайшие недели – выйти на 100% готовность к отопительному сезону.

Правительство, в частности, уже выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров, что позволит приобрести 400 000 кубических метров древесины для раздачи людям на прифронтовых территориях до наступления холодов.

«Все должно быть быстро реализовано, привезено и роздано людям до наступления холодов», – отметил он.

Надеемся, что заместитель городского головы Николаева Виталий Луков посоветовал еще остающимся в городе николаевцам на зимний период найти жилье за пределами города . Это связано с тем, что Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.