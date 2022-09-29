Волонтеры создали цифровую базу российских подразделений, воюющих в Украине

Волонтеры сообщества InformNapalm создали цифровую базу данных воюющих в Украине российских подразделений. В базе информация сгруппирована по родам и видам войск. В общей сложности насчитали около 170 различных российских подразделений, воюющих в Украине.

Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества.

«Международное волонтерское сообщество InformNapalm представляет интерактивную базу данных российских подразделений, задействованных в полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году. Эта база является продолжением базы данных Russian Aggression – гибридного вторжения России 2014-2021 годов» , – говорится в тексте .

В частности, в базу внесены российские подразделения сухопутных войск, танковых войск, ракетных войск, воздушно-десантных войск, а также военно-морского флота, военно-космических сил, войск связи, войск радиохимически-биологической защиты и других. Кроме того, указаны и подразделения Росгвардии, а также боевики «ЛНР/ДНР».

Также на специальную карту нанесена информация об этих подразделениях и местах их дислокации.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба, Россия потеряла в Украине около 58 150 человек.