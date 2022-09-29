В ОП объяснили необходимость внесения россии в список государств-спонсоров терроризма

Международная рабочая группа по санкциям против россии разработала пятый документ – «Дело о признании российской федерации государством-спонсором терроризма». В нем объясняются суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса «страна – спонсор терроризма» (State Sponsor of Terrorism, SST), необходимости внесения россии в список стран со статусом SST, а также оценены последствия официального признания россии спонсором терроризма и для самой россии, и для США или Канады.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Также в документе приведены доказательства соответствия действий российской федерации определению «терроризм». На практике преступления россии в Украине фактически больше, чем «спонсирование терроризма», поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы.

«Вид, масштабы и цель умышленного, политически мотивированного насилия, применяемого россией против украинских некомбатантов, шокируют. Госсекретарь США должна признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма. Аналогичный шаг должно сделать правительство Канады. Эксперты подробно описывают основные последствия: ограничения на проведение трансакций, потеря суверенного иммунитета, вторичные санкции, индивидуальные санкции, символическое влияние», – говорится на сайте президента.

Признание россии спонсоркой терроризма усилит давление с целью включения этой страны в черный список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Это также ограничит помощь от Соединенных Штатов и организаций, членами которых являются США. Будет запрещен весь экспорт и продажа оружия, еще больше усилится контроль за экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования, кроме того, будут введены дополнительные финансовые ограничения.

Этот статус облегчил бы процесс применения вторичных американских санкций в отношении третьих лиц, осуществляющих операции с российским государством и субъектами частного сектора. Придав россии статус государства-спонсора терроризма, Соединенные Штаты и их союзники могут наложить финансовые и торговые санкции на любую страну, которая продолжит сотрудничать с россией. Такая угроза вторичных ограничительных мер увеличит вероятность соблюдения существующих санкций, тем самым усилив их эффективность.

Присвоение такого статуса значительно повысило уровень контроля со стороны международных контрагентов за многими российскими юридическими и физическими лицами частного сектора.

«Указаны сложные дипломатические, правовые и экономические последствия для США и других членов санкционной коалиции в связи с присвоением этого статуса. Однако, утверждается в документе, законы, разрешающие присвоение такого статуса в Соединенных Штатах, предусматривают достаточную гибкость для разработки эффективных стратегий смягчения большинства из этих проблем. Признание россии государством-спонсором терроризма, как указано в документе, привлечет большее глобальное внимание к характеру российского режима и зверств и террора, которые он совершил против невинных украинских граждан. Это позволит увеличить санкционное давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим. Что касается смягчения рисков, то, прежде всего, законодательство предусматривает возможность сотрудничества с российскими субъектами относительно совместных гуманитарных усилий», – добавили в пресс-службе Владимира Зеленского.

Отмечается, что при присвоении статуса государства-спонсора терроризма можно добавить исключение, позволяющее поддерживать связь с российскими дипломатами при продвижении американских национальных интересов. Например, даже когда Иран был признан государством – спонсором терроризма, проводились прямые переговоры с иранскими дипломатами по заключению Общего всеобъемлющего плана действий (JCPOA).

Чтобы уменьшить опасения относительно того, что американские истцы в США могут исчерпать некоторые российские государственные активы, которые сейчас хранятся в американских и других банках демократического мира, правительство Соединенных Штатов могло бы принять решение о том, что эти активы освобождаются от потенциальных судебных исков и будут использоваться для восстановления Украины.

Может быть предусмотрено условие, что если российские вооруженные силы покинут территорию Украины и таким образом прекратят терроризировать украинское население, статус будет отменен. Палата представителей США и Сенат могли бы надеяться на это условие при отмене статуса в общей резолюции. Если это сделать заранее, у России может появиться больше стимулов прекратить войну.

Учитывая высокую цену за свидетельство о террористических актах и бездействии в ответ, санкционная группа Ермака-Макфола считает, что преимущества от присвоения российской федерации статуса государства-спонсора терроризма больше рисков, которые можно смягчить.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что россия не следует признана государством-спонсором терроризма.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров признать россию государством-террористом.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении россии в список поддерживающих терроризм стран.

Также сообщалось, что Конгресс США ведет разработку критериев по признанию россии государством, спонсируемым терроризмом. Сенаторы продолжали призывать администрацию Байдена признать россии спонсором терроризма.

Также напомним, что 11 августа Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма.