Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что не может предусмотреть, будет ли продолжено заключенное через посредство ООН и Турции соглашение по экспорту зерна через Черное море, поскольку президент россии владимир путин слишком «психически нестабильный».

Выступая на Future of Food and Farming в Париже, Сольский сказал, что «трудно обсуждать» шансы на продление соглашения, позволяющего Украине вести морскую торговлю, несмотря на ее войну с россией, срок действия которой истечет в ноябре.

«Всегда можно обсудить эти возможности с психически здоровым человеком. В данной ситуации все не так», – сказал Сольский.

Несмотря на согласие на соглашение в июле, путин в последние недели подверг ее критике, утверждая, что подавляющее большинство экспортируемого зерна уходит в богатые страны Европы, а не наиболее уязвимые страны. Такие замечания вызывали сомнения в том, что сделка будет действовать.

Он добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продлением соглашения, которое имеет жизненно важное значение для украинской экономики и стран с неблагополучной продовольственной безопасностью, особенно в Африке.

«Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания. У нас будет понимание, произойдет это или нет ближе к концу (действия соглашения – ред.)», - сказал он.

Ранее путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна «зерновым коридором» с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.

Президент Владимир Зеленский отверг ложь путина и заверил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности.