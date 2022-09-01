Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, - министр обороны

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29.09.2022 19:26

Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны.

Об этом заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, сообщает БНТ .

«Посол Украины Виталий Москаленко пригласил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента о предоставлении военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Мы не можем ее нарушать», – заявил Стоянов.

По его словам, Болгария не сможет снабжать вооружением Украину, пока не изменится позиция парламента. Но страна не отказывается от своих обязательств по ремонту украинской военной техники.

Напомним, в Бундестаге после жарких прений отложили поставки немецких танков Украине.

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