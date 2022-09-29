Президент Финляндии заявил, что проведенные россией «референдумы» не влияют на границы Украины и не меняют карту

На проведение россией псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях отреагировал президент Финляндии Саули Нииностио.
Свое мнение он высказал в Twitter.
Он заявил, что эти «референдумы» не влияют на границы Украины, они не меняют карту».
«Суверенитет и территория Украины неделимы и неприкосновенны. Финляндия не признает результаты незаконных референдумов или аннексий», - подчеркнул Нииностио.
Напомним, Зеленский рассказал об итогах переговоров с мировыми лидерами по поводу псевдореферендумов россиян.