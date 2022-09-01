«Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы знаете, что бороться надо сейчас!»: Зеленский обратился к коренным народам рф

Президент Украины Владимир зеленский обратился к коренным народам российской федерации.

Его видеообращение опубликовано на сайте Офиса Президента.

Владимир Зеленский призвал жителей Кавказа, Сибири, а также другие коренные народы россии бороться за свои права. По его словам, они не должны гибнуть в войне, которую развязал только один человек - владимир путин.

Ниже приводим текст обращения Президента Владимира Зеленского.

Народы Кавказа!

Сейчас я нахожусь в той части Киева, где в 1860-х годах жил герой Дагестана и всего Кавказа имам Шамиль. Как видите, Украина умеет чтить ваших героев. Мы сохраняем память о тех местах, которые соединяли культуры наших народов.

Это – самый центр нашей столицы. Одного из сотен украинских городов, против которых российская власть направляет ракеты, бомбы и войска. Кавказ знает, что это значит. Кавказ это видел.

Уже 218 дней мы защищаемся от тех, у кого больше, чем у нас, ракет и людей, но кто полностью лишен порядочности. Это подлая война со стороны России, преступная. И мы делаем все, чтобы защитить своих людей и независимость Украины. Это наша святая обязанность. Это наш долг. Долг перед нашими родителями. Долг перед нашими детьми. Долг перед всеми поколениями нашего народа – теми, кто жил, и теми, кто будет жить на нашей земле. Нам не нужно чужого!

Уже 58,5 тысяч российских солдат погибли в Украине. Они пришли нас убивать и погибли. Вам не называют это число. Вам врут, что погибло якобы около шести тысяч. 58,5! Вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что этой войны захотел один человек. Только один. Которому служат многие.

Народы Кавказа! Все народы на территории России! У вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто всё еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга. Ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете.

Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть свой провал. Провал своей кадровой армии, своих преступных приказов. Вам врут, что якобы этих провалов нет.

Вместо того чтобы закончить бессмысленную для России войну, российская власть пытается отправить новых людей на место погибших. Что их всех ждет? Вы знаете ответ.

Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы – на своей земле. На нашей стороне – правда. И с нами весь цивилизованный мир. Мы воюем за то, что истинно для любого народа на планете – за жизнь и свободу, за право на счастье для всех наших семей, для всех наших детей.

Россия осталась одна. Уже изолирована и будет осуждена за эту войну. «Всякий, поднявший оружие против истины, поднимает его на свою погибель», – в Кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти его слова должны знать на Кавказе. Их должны услышать в Сибири и на всех других землях, с которых отправляют людей на эту войну.

И теперь – мобилизация. Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации.

Или вы поверили, что они заберут только 300 тысяч человек? Тот один человек, который начал эту войну, не остановится только на первой волне мобилизации, будут еще. Он попытается забрать и другие жизни.

Ему наплевать на людей. Он не уважает ни живых, ни павших...

В Украине остаются тысячи тел погибших российских солдат из разных регионов. Они гниют на полях, они хранятся в моргах. Те, которые не сожгла сама же российская армия. Единственная армия в мире, которая возит за собой мобильные крематории, чтобы избавляться от тел своих погибших солдат, когда успевает это делать. Но сейчас она так бежит, что бросает даже танки и реактивную артиллерию, а не только тела убитых.

Вы только вдумайтесь, до чего дошло! Мы вынуждены начать информационную работу по донесению до граждан России, которых мобилизуют сейчас, особого тезиса: делайте хотя бы татуировку с вашим именем и фамилией, чтобы мы знали, как найти ваших родных, когда вас убьют и когда при вас не будет даже солдатского жетона. Российская власть отправляет на эту войну людей без солдатских жетонов, часто – без документов! Они делают это специально, чтобы было проще врать вам о том, сколько здесь на самом деле погибает людей. Вот это – их спецоперация. Спецоперация по вранью, террору, уничтожению коренных народов.

За первую неделю преступной мобилизации из России сбежало уже больше мужчин, чем российская власть официально собиралась отправить на войну. И как же на это реагирует Кремль? Отправляет военных на границу России против самих же граждан России! Это позор! И вранье с какими-то псевдореферендумами, с какими-то признаниями и аннексиями закончится для России еще большим позором.

Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 разных народов... Вы знаете, кто отправляет их в Украину. Тот, кто отправляет, он и хочет их сделать «грузом 200».

И вы этого хотите? Нет? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас!

Чтобы граждане России шли на войну, их искусственно загоняют в бедность. В кредиты. Людей пугают репрессиями, травят пропагандой. Вы можете это изменить. Нужно только понять, кто действительно для вас символ, кто для вас герой, кто гордость вашей истории, а кто просто хочет вами воспользоваться.

Боритесь! Поборете!