В беларуси готовят аэродромы и железную дорогу для приема российских новобранцев

В Генштабе ВСУ заявляют, что белорусские военные аэродромы и железную дорогу готовят для приема войск.

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, сообщает Генштаб.

По словам Громова, на военном аэродроме Лунинец ВС Беларуси (50 км от государственной границы с Украиной) продолжаются мероприятия по развитию аэродрома, ремонту казарменных помещений, общежитий, складских помещений и тому подобное. Все это указывает на вероятные намерения длительного использования этого аэродрома, в том числе и подразделениями ВС россии.

Такие инженерные работы проводятся и на территории аэродрома Зябровка (25 км от государственной границы с Украиной). Здесь также продолжает дислоцироваться зенитно-ракетный дивизион С-400 и ряд радиолокационных станций страны-агрессора.

А в районе города Осиповичи (180 км от государственной границы с Украиной) зафиксированы элементы ракетного дивизиона «Искандер».