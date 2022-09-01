Новая встреча в формате «Рамштайн» состоится 12 октября в Брюсселе

Контактная группа по обороне Украины, которую возглавляют США, в следующий раз встретится 12 октября в Брюсселе, в преддверии встречи министров обороны Альянса, которая запланирована на 13 октября.

Об этом журналистам сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит, напомнив, что так называемый формат «Рамштайн» объединяет более полусотни стран мира, передает «Голос Америки».

На уточняющий вопрос Радио Свобода, чего ожидать от предстоящей встречи и может ли рассчитывать Украина на получение дальнобойных установок, достигающих целей на расстоянии 300 километров, западных танков, боевых самолетов, посол ответила, что оказание помощи – это постоянно развивающийся процесс. пример поставки Украине противовоздушной обороны, затем – береговой, а также амуниции.

«Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе», – отметила Джулиан Смит.

Посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.

«Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это – только развивающийся постоянный процесс», – подчеркнула Смит.

С начала образования Контактной группы по вопросам обороны Украины прошли уже четыре встречи, на которых партнеры Украины объявили о поставках оружия. Первая состоялась 26 апреля. Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине.

По итогам четвертой встречи в июле партнеры согласовали новые обязательства по поставкам вооружений, амуниции, а также тренировке украинских бойцов. Обязательства по поводу оружия для украинской армии касаются и суши, и моря, и неба.

Во время встречи партнерам Украины был представлен обзор результатов противостояния на поле боя, в первую очередь – потерь российских оккупантов в живой силе, технике, способностях российской армии в целом, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это впечатляющие цифры, доказывающие, что Украина действительно является щитом Европы.