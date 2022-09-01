Песков заявил, что сегодня к россии «присоединят» четыре области Украины

Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков подтвердил, что сегодня в москве подпишут четыре договора о «присоединении» так называемых «ДНР», «ЛНР», а также Херсонской и Запорожской областей к россии.

Об этом сообщают росСМИ.

- Главное событие — это мероприятие, которое начнётся в 15:00 в Большом Кремлевском дворце. Будет выступление президента, потом церемония подписания документов. В ней примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Пасечник, главы Запорожской и Херсонской областей. Будет подписано четыре договора о принятии в Российскую Федерацию новых субъектов. Они станут неотъемлемой частью территории РФ. ДНР и ЛНР признаны РФ в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне надо это уточнить, - заявил Песков.

При этом отдельно подчеркнул, что «Москва будет рассматривать обстрелы новых территорий после их вхождения в состав РФ как агрессию против нее».

Напомним, накануне путин подписал указы, которыми признал «независимость» Запорожской и Херсонской областей.