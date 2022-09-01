«Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина»: Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Фото: архив Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил Telegram.

«Во-первых, заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии по наиболее горячим направлениям. Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина», – написал Глава государства.

В Офисе Президента добавили, что в заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики, а также руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.