Осуждение россии и поддержка Украины: Как европейские страны отреагировали на «аннексию украинских областей

Лидеры европейских стран раскритиковали владимира путина за аннексию россией украинских территорий и выразили свою поддержку Украине.

Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на вручении орденов «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» накануне Дня немецкого единства заявил, что Германия никогда не признает результаты псевдореферендумов на оккупированных российскими войсками территориях и продолжат поддерживать Украину.

– Путинский режим продвигает эскалацию все дальше и дальше – даже сегодня, с аннексией четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской – после незаконных «фиктивных референдумов» на этой неделе. Мы не признаем эти якобы результаты, мы не признаем эти изменения границ! – сказал Штайнмайер.

Он заявил, что война принесла страдания и разрушения народу Украины, превратила в руины целые города и заставила миллионы людей убегать.

– Мы все в шоке от того, что Путин разрушает мечту Горбачева о «совместном доме в Европе» до самых основ. На место этой мечты пришел кошмар: война вернулась в Европу. Эта война – это не только война против Украины. Это также атака на международное право и ценности либеральных демократий – на наши ценности! Ответ может быть только один: мы стоим вместе с Украиной, вместе с нашими европейскими соседями. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо: финансово, гуманитарно, политически и военно, – сказал он.

Штайнмайер начал свою речь цитатой из произведения украинского писателя Сергея Жадана: «Сегодня мы говорим о мостах. О соединяемых мостах, о людях, которые строят мосты, которые идут по этим мостам». Завершал выступление президент Германии также ссылкой на цитату Жадана.

Руководители органов Совета Европы также резко осудили решение российской федерации о незаконной аннексии захвативших ее в Украине территорий. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Ирландии и главы Комитета министров СЕ Саймона Ковни, главы ПАСЕ Тини Кокса и генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

«Насильственное изменение международных границ за счет другого суверенного государства и так называемые предшествовавшие ему «референдумы» являются серьезным нарушением международного права и не могут быть признаны. Как окуационное государство Россия продолжает нести полную ответственность за соблюдение прав человека на соответствующих территориях, а также в оккупированном Крыму», - говорится в заявлении руководителей СЕ.

Отмечается, что Россия должна безотлагательно осуществить деэскалацию и вернуться к принципам международного права, которые остаются краеугольным камнем мира в Европе и за ее пределами.

«Совет Европы и дальше будет поддерживать народ и власть нашего государства-члена Украины. Наша приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается безоговорочной и непреклонной. Мы еще раз призываем к немедленному прекращению конфликта и возвращению мира в Европу», – говорится в заявлении.

А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что цивилизованный мир не позволит России колонизировать Украину и никогда не признает фейковые референдумы, а будет поддерживать украинских защитников в войне против оккупантов.

«Владимир Путин, ваша речь – это мошенничество и позор. Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не содрогаясь, пока его страна не станет целой и свободной», – написал Джонсон в Twitter.

Осудила проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях и Президент Молдовы Мая Санду.

«Я решительно осуждаю и отвергаю попытку России незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины после фиктивных голосований, которые она устроила под дулом пистолета», - написала Санду в Twitter.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра вызывает посла России из-за аннексии украинских территорий. Нидерланды считают аннексию четырех украинских областей «совершенно неприемлемой» и «незаконной».

Министр надеется, что другие страны также дадут понять, что мы будем продолжать поддерживать Украину вместе. Это также означает, что Нидерланды будут снова поставлять оружие, если поступит соответствующий запрос.

«Давайте осознаем, что здесь происходит: референдум проводится в стране, которая не принадлежит России, и это никоим образом не приемлемо», - сказал Хукстра в ответ на выступление президента Путина.

Министр назвал угрозы ядерным оружием «очень тревожными».

«Мы должны учитывать очень ужасающие сценарии. Путин ничего не делал из этого, потому что в Украине для него все шло хорошо. Вы видите, что он снова делает выбор в пользу дальнейшей эскалации», – сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда назвал заявления Кремля о «присоединении» незаконно аннексированных украинских территорий «поражением наивно веривших в компромисс с Россией».

«Польша осуждает попытки России аннексировать украинскую территорию и никогда их не признает. Мы будем и дальше поддерживать Защитников Украины и ее народ до тех пор, пока агрессор не будет изгнан. Сегодняшняя отчаянная и жалкая акция Кремля – это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией», – написал Дуда в Twitter.

Осудила действия России и Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Формализация фиктивного референдума в поддержку вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего. Мы отвергаем столь грубые нарушения международного права и подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности Украины», – подчеркнула она в Twitter.

«Осуждение планов мобилизации на оккупированных территориях Украины и Грузии как очередное грубое нарушение суверенитета обеих наших стран», – добавила президент Грузии.

Лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджия Мелони, которая, как ожидается, станет следующим премьером Италии, заявила, что аннексия Россией украинских территорий не имеет ни юридического, ни политического значения, а Владимир Путин угрожает Европе.

– Объявление о присоединении к Российской Федерации четырех областей Украины после фиктивных референдумов, проведенных в условиях насильственной военной оккупации, не имеет юридического или политического значения, – заявила Мелони.

По ее словам, своими действиями пути в очередной раз демонстрирует свое неоимпериалистическое видение советского образца, угрожающее безопасности всего европейского континента.