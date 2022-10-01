Из-за войны экспорт стали из Украины сократился на 77 %

Ежемесячный экспорт стали из Украины сократился на 77% с начала полномасштабной войны в связи с блокировкой морских портов.

Об этом сообщает со ссылкой на GMK Center.

В частности, Украина ранее экспортировала 1,27 млн. тонн черных металлов в месяц в январе-феврале, но в марте-августе экспорт сократился до 0,29 млн. тонн. Это объясняется тем, что пропускная способность железнодорожных переходов между Украиной и ЕС крайне низка, что не позволяет железнодорожной логистике заменить морскую логистику.

По информации издания, официально все еще не обсуждалось расширение зернового коридора на продукцию черной металлургии. В то же время, без экспорта руды и металлопродукции украинская экономика будет сильно ослаблена. Поэтому, по мнению директора GMK Center Станислава Зинченко, нужно срочно разблокировать черноморские порты и расширить пропускную способность железной дороги на границе с ЕС.

Украина занимает ключевое место в мировом производстве чугуна и стали. Когда-то он был четвертым в мире экспортером железной руды, вторым по величине экспортером чугуна, третьим экспортером стальных полуфабрикатов и восьмым экспортером сортового проката, используемого в строительстве.

До российского вторжения 97% экспорта чугуна и 76% экспорта нишевой стали из Украины перевозились морским транспортом, а остальная часть - по железной дороге.