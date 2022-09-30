Зеленский призвал Раду поддержать закон о национализации всех российских активов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять закон о национализации всех российских активов в Украине.

Об этом он говорил в обращении , опубликованном на сайте Офиса президента.

«Обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений. Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир», – сказал Зеленский.

Он сообщил также, что СНБО сегодня решил применить санкции в отношении «значительных физических и юридических лиц России», так или иначе привлеченных к российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.