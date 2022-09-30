Вступление Украины в НАТО позволит не повторить ошибки, сделанные с 2008 года, - глава МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина должна стать членом Североатлантического Альянса, учитывая вклад украинских Вооруженных Сил в безопасность на континенте.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Кулеба написал в Facebook .

«Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой зонт пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных Сил», – отметил министр.

« Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ (плана действий по членству) и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года», – добавил он.

Напомним, на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украине и Грузии отказали в плане действий по членству в Альянсе, ссылаясь на позицию Москвы. После этого Россия совершила вооруженную агрессию против обеих стран.

«Победа Украины – это и есть безопасность всего евроатлантического пространства. Альтернативы этому нет», – подытожил глава украинского МИД.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.