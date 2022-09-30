Буданов дал прогноз по окончании войны: Украина вернется в Крым к концу весны

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым – это произойдет с оружием и скоро.

Об этом Буданов сказал в интервью в эфире национального марафона новостей 30 сентября, пишет УП.

«Я там много раз был. Это моя вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся довольно скоро. Да, с оружием вернемся. Другого варианта нет».

Буданов прогнозирует, что вообще война «не такое уж долгое время будет продолжаться, скоро это закончится».

«Ну, я никогда не говорил «2-3 недели». Если помните мои высказывания в конце мая, то я тогда рассказал алгоритм. Я говорил, что в июне мы будем немного, к сожалению, терять, в июле будет условный застой, в августе почем движение на восстановление своей территории. Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год», - сказал он .

Буданов добавил, что освобождение Крыма будет «не летом, а до конца весны, возможно, чуть раньше».

Он добавил, что не боится давать такие прогнозы, потому что «это даже не начало конца (завершение войны) это такой процесс, который в разгаре».