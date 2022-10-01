В Белом доме заявили, что процессом вступления Украины в НАТО нужно заняться в другое время

В Белом доме считают, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре должен решаться в «другое время», а сейчас более актуальным является предоставление ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Европейская правда.

«США десятки лет четко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и стремящимися к нему присоединиться странами. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину - практическая поддержка Украины «на земле», а процессом в Брюсселе нужно заняться в другое время», – сказал он.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.