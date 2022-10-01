МИД Турции не признает аннексию россией украинских областей

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

В МИД напомнили, что Турция не признала незаконный «референдум» и аннексию Крыма в 2014 году, а также подчеркивала свою поддержку Украины.

«В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение россии аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины», - говорится в заявлении.

Турция отметила, что не может принять решение россии, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права. При этом в МИДе заявили, что поддерживают мирные переговоры для завершения войны в Украине.

Напомним, Эрдоган поговорил с путиным и до сих пор не теряет надежды стать посредником.