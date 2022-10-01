Ермак вместе с экс-генсеком НАТО призывает создать Киевский договор безопасности: «Иначе каждый диктатор будет пытаться получить ядерное оружие»

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном призвал создать Киевский договор безопасности из-за угроз применить ядерное оружие со стороны россии.

Об этом он сообщил в колонке для The Atlantic.

По его словам, украинские спецслужбы оценивают угрозу применения россией тактического ядерного оружия как «очень высокую». И готовность россии реализовавывать свои угрозы – кризис не только для Украины, но и для каждой страны на Земле.

«Ответ на ядерный шантаж россии должен быть жестким и однозначным, отвергая саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая ответственная неядерная нация будет стремиться приобрести ядерное оружие для самозащиты», - убежден Ермак.

Вместе с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном он призывает к созданию Киевского договора безопасности - стратегического партнерства, объединяющего Украину и ряд государств-гарантов. Он направлен на практическую материальную поддержку укрепления обороноспособности Украины.

«Основная группа союзников Украины, обладающих значительным военным потенциалом, может взять ряд обязательств, которые как политически, так и юридически обязательны. Наряду с этими обязательствами военной поддержки широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций», - подчеркнул глава ОП.

Напомним, Комментируя угрозы российских официальных лиц пойти на применение ядерного оружия, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что «Украина воспринимает это серьезно, потому что мы понимаем, с каким государством имеем дело».