Олигархи, чиновники, артисты и родственники путина: СНБО ввел санкции просить более 3600 физических и юрлиц россии

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против более 3600 физических и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В списке фигурируют:

- дети и родственники владимира путина и его близкого окружения; - представители региональных и властей рф; - олигархи и их близкое окружение; - артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины; - коллаборанты, перешедшие на сторону врага; - высокопоставленные должностные лица государственных корпораций; - представители высшего руководящего состава Вооруженных сил россии; – представители т.н. «правительств «ЛНР/ДНР», оккупационных « властей » АР Крым и предводителей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также приняты санкции против иностранных граждан – т.н. «международных наблюдателей», участвовавших в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против российских чиновников и членов их семей.