Олигархи, чиновники, артисты и родственники путина: СНБО ввел санкции просить более 3600 физических и юрлиц россии

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против более 3600 физических и юридических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В списке фигурируют:
- дети и родственники владимира путина и его близкого окружения;
- представители региональных и властей рф;
- олигархи и их близкое окружение;
- артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;
- коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
- высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
- представители высшего руководящего состава Вооруженных сил россии;
– представители т.н. «правительств «ЛНР/ДНР», оккупационных « властей » АР Крым и предводителей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.
Также приняты санкции против иностранных граждан – т.н. «международных наблюдателей», участвовавших в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.
Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.
США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против российских чиновников и членов их семей.