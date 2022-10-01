Олигархи, чиновники, артисты и родственники путина: СНБО ввел санкции просить более 3600 физических и юрлиц россии

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01.10.2022 15:28

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против более 3600 физических и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В списке фигурируют:

- дети и родственники владимира путина и его близкого окружения;

- представители региональных и властей рф;

- олигархи и их близкое окружение;

- артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;

- коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

- высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;

- представители высшего руководящего состава Вооруженных сил россии;

– представители т.н. «правительств «ЛНР/ДНР», оккупационных « властей » АР Крым и предводителей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также приняты санкции против иностранных граждан – т.н. «международных наблюдателей», участвовавших в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против российских чиновников и членов их семей.

Фотофакт