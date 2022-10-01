Стефанчук заявил, что закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу

В субботу, 1 октября, исторический закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу. Украинская армия может получить беспрецедентную помощь.

Об этом сообщает спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Twitter.

«Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит – больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории», – отметил глава парламента.

Напомним, 9 мая Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.