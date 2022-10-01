В Эстонии обустроили уже 23,5 километра заграждения на границе с россией

В Эстонии ускоряют работы по укреплению границы с рф. Строительство ограждений планируют завершить уже через два года.

Об этом сообщает ERR.

«На самом деле решение ускорить строительство было принято в прошлом году. Мы скорректировали свои планы, и благодаря этому наземная часть границы будет построена годом ранее, чем первоначально планировалось», - заявил заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

По его словам, из 130 километров наземной границы с российской федерацией сейчас полностью обустроено 23,5. Поэтому полностью завершить работу рассчитывают до 2025 года. События в россии побуждают Эстонию ускорить работу.

«Сейчас идут работы на втором, 35-километровом участке. Уже готовы подъездные пути, сейчас строители занимаются возведением насыпей и прокладкой техносетей», - заявил Беличев.

Напомним, что зимой Польша начала строительство стены на границе с беларусью.