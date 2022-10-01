Центр противодействия дезинформации: лукашенко превратил беларусь в плацдарм для российской армии

Президент беларуси александр лукашенко превратил страну в плацдарм для армии российской федерации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По информации Центра национального сопротивления, 20 сентября из рф в Минск прибыло 130 наемников частной военной компании «Лига» («Вагнера»), которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе.

На сегодняшний день на территории беларуси находится около одной тысячи российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса «Искандер», три дивизиона С-300 и C-400, осуществляющие запуски крылатых ракет по Украине.

По словам белорусского оппозиционера Павла Латушко, лукашенко начал модернизацию железных дорог, чтобы у Беларуси была возможность в ноябре-декабре разместить до 120 тысяч мобилизованных российских солдат. Эту же информацию подтверждает Главное управление разведки МО Украины, сообщая, что беларусь уже готовится встретить 20 тысяч мобилизованных из россии.

Сам лукашенко в свою очередь заявил, что «белорусы ни для кого не являлись источником опасности». В ЦПД подчеркнули, что эти заявления являются откровенной манипуляцией.