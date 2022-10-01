В пятницу, 30 сентября, в Буркина-Фасо группа военных совершила государственный переворот, захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны.

Об этом со ссылкой на агентство Reuters, пишет Багнет.

По информации агентства, новым лидером стал капитан Ибрагим Траоре.

«Дамиба оказался неспособным справиться с ухудшающейся ситуацией с безопасностью и усилением боевиков», — заявил один из военных, выступая в прямом эфире государственного телевидения.

Военные заявили о роспуске правительства, приостановлении любой политической деятельности и действии конституции. На неопределенный срок границы будут закрытыми.

Как известно, Буркина-Фасо – одна из беднейших стран Западной Африки, несмотря на то, что она является добытчиком золота. Исламистские боевики контролируют часть страны и вынуждают жителей некоторых районов соблюдать их суровую версию исламского закона, в то время как борьба военных за подавление повстанцев истощает скудные национальные ресурсы. В ноябре прошлого года, на тот момент Президент страны Роша Каборе обещал покончить с «неполадками» в армии.

В январе в Буркина-Фасо произошла попытка государственного переворота. Судьба и местонахождение президента Роша Каборе были неизвестны.