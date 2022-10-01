россию не переизбрали в управляющий совет Международной организации гражданской авиации

В управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), состоящем из 36 стран, не переизбрали россию - она не получила достаточно голосов.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом страны члены совета пытались привлечь россию к ответственности за вторжение в Украину. Канада и ЕС заявили перед голосованием, что будут выступать против переизбрания россии в совет. Собрание совета будет проходить в Монреале до 7 октября. Президент ассамблеи и генеральный директор гражданской авиации ЮАР Поппи Хоза назвала ситуацию «беспрецедентной».

Как пояснил The Insider авиационный эксперт, попросивший об анонимности, отказ в переизбрании в совет не означает, что россия прекратила быть членом самого ICAO.

- Россию не переизбрали в Совет ICAO, но это не значит, что Россия более не является государством-членом международной организации гражданской авиации. В Совет ICAO, который избирается раз в 3 года, входят 36 государств, а в целом в ICAO – около 200. Совет занимается выполнением различных функций, например, предоставляет годовые доклады, управляет финансами организации, принимает стандарты и т.д. Ранее мы уже получили красный флаг за «недостаточный уровень безопасности полетов. Никто не будет держать в совете ICAO государство, у которого настолько низкий уровень безопасности полетов и поддержание годности воздушных судов, что им влепили красный флаг. Нахождение страны с красным флагом в совете ICAO для организации — это позор. Поэтому очень многие страны голосовали против вхождения России в состав совета ICAO, и никакой политики здесь нет. Это забота о безопасности полетов в мировой авиации и забота о своей репутации, - отметил эксперт.

По его словам, это еще один штрих в общую картину бездарной политики российской авиационной власти в лице Минтранса и его глав последние лет 10, а также Росавиации и ее руководителя Александра Нерадько: «Потеря статуса члена Совета ИКАО для такого государства, как Россия - это очередное позорище мирового уровня».

Как известно, авиапромышленность россии из-за санкций осталась без запчастей из США и Европы.