Виктория Спартц в Конгрессе проголосовала против выделения дополнительных $12,3 млрд для Украины

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, известная скандалом с обвинениями главы Офиса президента Андрея Ермака в связях с Россией, проголосовала против выделения Украине дополнительных $12,3 млрд от США.

Это заметил журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш.

«Кстати, конгрессвумен Виктория Спартц голосовала против законопроекта, куда среди прочего заложили финансирование для Украины более чем на $12 миллиардов», – написал Остап Ярыш в своем Twitter.

Речь идет о законопроекте №6833 о временном пакете финансирования правительственных программ, в котором среди прочего предусмотрена военная и экономическая помощь Украине на сумму около $12,3 млрд. В пятницу, 1 октября, Конгресс США окончательно поддержал его. За него проголосовали все 220 конгрессменов от Демократической партии и всего 10 республиканцев. Виктории Спартц, соответственно, нет среди последних – она проголосовала против.

Свое решение конгрессвумен украинского происхождения не объяснила.

Как известно, член Палаты представителей США Виктория Спартц в начале обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Также она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский « должен решить проблему» Андрея Ермака и призывал МИД Украины серьезно относиться к ее заявлениям.

В ОП отреагировали на упреки Спартца в отношении Ермака: « Если есть доказательства - пусть обнародует» .

Позже СМИ сообщили, что среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США начали нарастать опасения , что позиция конгрессмена Виктории Спартц по отношению к украинским властям может навредить американо-украинским отношениям в худший возможный момент — и что ее используют силы, стремящиеся ослабить Западный альянс.