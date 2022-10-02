Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе поедет в Киев и Москву для переговоров

На следующей неделе Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проведет переговоры в москве и Киеве о создании защитной зоны вокруг захваченной россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщант Reuters.

«Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и реализацию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и москву», - говорится в сообщении.

Кроме того, МАГАТЭ заявило, что ищет информацию о генеральном директоре ЗАЭС Игоре Мурашове, которого задержали российские оккупанты.

«Мы связались с российскими властями и просим разъяснений», - заявил представитель МАГАТЭ.

Напомним, МАГАТЭ начало переговоры о создании зоны ядерной безопасности на ЗАЭС.