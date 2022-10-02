Австралия расширила санкции против россии из-за псевдореферендумов

Австралия 2 октября ввела новые санкции в отношении российской федерации и ее пособников. Власти страны ввели запрет на поездки в страну для «министров» и других гауляйтеров, которые руководят временно оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра иностранных дел Пенни Вонг, Кремль и его пособники нарушают международное право, чтобы легитимизировать действия москвы в Украине через «фиктивные референдумы, дезинформацию и запугивание». Всего в список попали 28 человек.

«Эти дополнительные санкции усиливают решительное возражение Австралии по поводу действий президента путина и тех, кто выполняет его приказ», - заявила глава МИД Австралии.

При этом она указал, что оккупированные территории Украины - суверенная территория украинского государства и это не изменит один фиктивный референдум. Также Австралия обратилось в Международный суд, чтобы поддержать иск Украины против рф из-за нарушения Конвенции о геноциде.

«Мы поддерживаем Украину в том, чтобы открыть это дело против россии в Международном суде ООН», - заявил генеральный прокурор Марк Дрейфус.

Напомним, СНБО ввел санкции против более 3600 физических и юрлиц россии.