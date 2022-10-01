Министр обороны Германии побывала в Украине – ей дважды пришлось прятаться из-за воздушных тревог

Министра обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Одессу в субботу, 1 октября, дважды застала воздушная тревога, когда российские силы обстреливали город.

Об этом Ламбрехт рассказала агентству DPA.

Ламбрехт впервые с начала развязанной россией полномасштабной войны посетила Украину. В Одессе министр обороны Германии встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Во время встречи Ламбрехт была вынуждена спрятаться в бункере на 45 минут из-за воздушной тревоги.

Второй раз воздушная тревога прозвучала незадолго до 01:00 в воскресенье, и глава немецкого Минобороны была вынуждена спрятаться в бункере отеля, где находилась. Через 20 минут, когда был объявлен отбой тревоги, Ламбрехт вернулась в свою комнату.

Министр рассказала DPA, что была удивлена, когда услышала сигнал тревоги уже во время сна. Из соображений безопасности она сдала свой мобильный телефон перед поездкой в Украину, чтобы ее местонахождение не могли установить. В противном случае, добавила Ламбрехт, она, наверное, еще не спала бы и читала бы что-то в телефоне.

Глава Минобороны ФРГ в ходе визита вместе с Резниковым и представителями ВСУ обсудила положение на фронте и использование военной техники, которую Германия уже поставила Украине. Так, речь шла о зенитных самоходных установках Gepard: на данный момент ФРГ поставила 30 ЗСУ Gepard и 6000 боеприпасов к ним. В то же время по вопросу о поставках танков Leopard и боевых машин пехоты Marder, которых требует Киев, Ламбрехт повторила позицию правительства ФРГ, указав, что Германия «не будет действовать в одиночку» - Берлин ждет договоренностей с другими западными партнерами.

Также Ламбрехт пообещала, что Украина в течение «следующих нескольких дней» получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.

В свою очередь Алексей Резников сообщил, что Ламбрехт «привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии».