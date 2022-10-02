Девять европейских стран призвали НАТО «существенно увеличить» военную помощь Украине

Президенты девяти стран Европы в воскресенье призвали членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
Об этом говорится в заявлении президентов.
Лидеры стран поддержали решение о вступлении Украины в НАТО и выдвинули требования России.
«Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине», – говорится в заявлении.
По их словам, они не признают и никогда не признают попытки России аннексировать территорию Украины.
«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток россии аннексировать какие-либо украинские территории», - отмечается в заявлении.
Под заявлением подписались:
президент Польши Анджей Дуда;
президент Чехии Милош Земан;
президент Эстонии Алар Карис;
президент Латвии Эгилс Левитс;
президент Литвы Гитанас Науседа;
президент Северной Македонии Стево Пендаровский;
президент Черногории Мило Джуканович;
президент Румынии Клаус Йоханнис;
президент Словакии Зузана Чапутова.
Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном призвал создать Киевский договор безопасности из-за угрозы применения ядерного оружия со стороны России .