Девять европейских стран призвали НАТО «существенно увеличить» военную помощь Украине

Президенты девяти стран Европы в воскресенье призвали членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Об этом говорится в заявлении президентов.

Лидеры стран поддержали решение о вступлении Украины в НАТО и выдвинули требования России.

«Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине», – говорится в заявлении.

По их словам, они не признают и никогда не признают попытки России аннексировать территорию Украины.

«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток россии аннексировать какие-либо украинские территории», - отмечается в заявлении.

Под заявлением подписались:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Чехии Милош Земан;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа;

президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

президент Черногории Мило Джуканович;

президент Румынии Клаус Йоханнис;

президент Словакии Зузана Чапутова.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном призвал создать Киевский договор безопасности из-за угрозы применения ядерного оружия со стороны России .